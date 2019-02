Turbine von Passagierflugzeug fängt Feuer

Das Video zeigt, dass kleine Flammen aus dem Bereich, in dem sich die Turbine befindet, kommen. Im Hintergrund sind vereinzelt Schreie von Passagieren zu hören.

Der Autor des Videos, César Luciano, hat dazu folgendes angemerkt: “Durch meinen Kopf sind noch nie so viele Gedanken gleichzeitig gegangen. Ich dachte, dass so etwas nur im Kino passiert. Ich kann nicht alles beschreiben, was in meinem Kopf vorging, aber ich war mir sicher, dass meine Zeit noch nicht gekommen war“.

Nachdem dem Piloten das Feuer gemeldet wurde, ist die Maschine am Flughafen Panama bei Tocumen notgelandet, von wo sie auch abgeflogen war.

Letzten Informationen zufolge ist das Feuer durch Vogelschlag verursacht worden. Dabei hatte wohl eine Turbine der Boeing 737-800 einen Vögel angesaugt.

Dabei sind die sogenannten Vogelschläge leider keine Seltenheit im Luftverkehr. Ein bekanntes Beispiel dafür ist die Notwasserung eines Airbus vor fast sechs Jahren auf dem Hudson River in New York. Damals hatte ein Schwarm Kanadagänse gleich beide Triebwerke der Maschine ausgeschaltet.

Ein Triebwerkausfall stellt heutzutage keine kritische Situation mehr dar. Zur Not kann ein Flugzeug auch mit einem funktionierenden Triebwerk den Flug bis zur geplanten Landung fortsetzen.

Laut dem Deutschen Ausschuss zur Verhütung von Vogelschlägen im Luftverkehr (DAVVL) werden pro Jahr zwischen 500 und 1.000 Fälle von Kollisionen mit Vögeln gemeldet.

