US-Militärgeschenk aus ukrainischer Garnison gestohlen

Die in Lemberg stationierte Einheit der ukrainischen Armee hat optische Geräte im Wert von mehr als 165.000 US-Dollar als gestohlen gemeldet. Diese sollen die USA im Rahmen eines Unterstützungsprogramms an die Ukraine geliefert haben, wie am Mittwoch die Lokalverwaltung des staatlichen Ermittlungsbüros der Ukraine mitteilte.