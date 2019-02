Rheinland-Pfalz: Brennende Waggons mit Spraydosen führen zu Zug-Ausfällen – FOTOs

In Rheinland-Pfalz sind in der Nacht zum Donnerstag zwei mit Spraydosen beladene Güterwaggons in Flammen aufgegangen.

Zwei Wagons eines Güterzuges gerieten demnach um 23.00 Uhr in Brand. Am Bahnhof Unkel wurde der Zug am Mittwochabend gestoppt. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Beamte der Polizei Linz sollen darüber hinaus circa 60 Personen aus Sicherheitsgründen evakuiert haben. Der Zugverkehr zwischen dem rheinland-pfälzischen Linz am Rhein und dem Rhöndorfer Bahnhof in Nordrhein-Westfalen wurde dabei eingestellt.

​Die Flammen beschädigten die beiden Waggons, die Oberleitung und eine Schallschutzwand.

Im rheinland-pfälzischen Unkel brennen drei Güterwaggons. Darin befinden sich Spraydosen, die nach und nach explodieren. Rund 120 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Die Bahnstrecke ist komplett gesperrt. Das wirkt sich auch auf das Rheinland aus. pic.twitter.com/SC9aA0vWXp — WDR aktuell (@WDR) 7 февраля 2019 г.

​Die Brandursache ist bislang unklar.