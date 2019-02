Tankwarte rätseln: Hier ist Diesel plötzlich teurer als Super

In Ueckermünde, Torgelow und Pasewalk tauchte die ungewöhnliche Erscheinung bereits vor einer Woche auf. Nach Angaben des Nordkuriers kostete der Liter Dieselkraftstoff in der Uecker-Randow-Region auch dieser Tage wieder mehr als Super-Benzin.

Die Tankstellenbetreiber können sich diese merkwürdige Preisentwicklung demnach selbst nicht erklären. Sie legen die Spritpreise nicht fest.

Nachfrage aus Polen Grund für teuren Diesel

„Eigentlich ist Diesel immer teurer als Benzin“, erklärte Jürgen Ziegner, Geschäftsführer beim Zentralverband des Tankstellengewerbes, gegenüber dem Blatt. Nur weil Diesel mit etwa 20 Cent pro Liter weniger besteuert werde, falle das beim Endverbrauch normalerweise nicht auf.

© AP Photo / Martin Meissner Dieselfahrverbote: Verkehrsminister Scheuer befürchtet Massenproteste der Autofahrer

Dass der Dieselpreis den von Super überholt, liege zum einen an der gestiegenen Nachfrage im Winter. Diesel sei raffinerietechnisch dasselbe wie Heizöl, so Ziegner. Sobald also stärker geheizt werde, werde auch Diesel teurer.

Das Phänomen taucht regelmäßig in Grenzregionen auf, was laut Ziegner kein Zufall ist. In Ost-Vorpommern wirke sich die Konkurrenz mit den polnischen Anbietern aus. In Polen sei der Dieselpreis gestiegen. Auch in Bayern an der Grenze zu Tschechien hätte der Diesel den Preis für Super schon überholt.