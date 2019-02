„Bild“ widersetzt sich Gericht – und muss zahlen

Im August 2017 kam es am Rande des G20-Gipfels in Hamburg zu Protesten und Plünderungen. In diesem Zusammenhang hatte die „Bild“ Fotos aus einem Drogeriemarkt veröffentlicht und darauf eine Frau vergrößert. Die Überschrift: „Der Wochenend-Einklau?“ und weiter hieß es dazu: „Zeugen gesucht! Bitte wenden Sie sich an die Polizei.“

Die abgebildete Frau hat gegen „Bild“ vor dem Frankfurter Landgericht Klage eingereicht. Sie sah ihre Persönlichkeitsrechte verletzt. In der Tat gleicht die vergrößerte Aufnahme in der „Bild“ einem öffentlichen Pranger. Die Frau bekam schließlich Recht.

© AP Photo / Miguel Villagran „Echte Hetzjagd“: Moskau zum Umgang mit russischen Medien in Deutschland

Der Richterspruch schien der „Bild“-Redaktion aber recht egal zu sein. Denn trotz allem hat die Redaktion das Foto im Januar 2018 erneut veröffentlicht. Der einzige Unterschied: Diesmal wurde die Klägerin nicht extra vergrößert, das Bild wurde komplett gezeigt. Die Überschrift diesmal: „Bild zeigt die Fotos trotzdem.“ Das ließ das Gericht sich allerdings nicht gefallen.

In einem neuen Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt heißt es, bei der Veröffentlichung sei es unerheblich, dass die Zeitung beim zweiten Mal das gesamte Foto und nicht mehr eine ursprünglich beanstandete Ausschnittsvergrößerung gezeigt habe. Ein Ordnungsgeld von 50.000 Euro wurde verhängt, ein Widerspruch seitens des Verlags wurde zurückgewiesen. Die Zeitung habe bewusst und gewollt versucht, die Entscheidung des Landgerichts zu umgehen, hieß es zur Begründung.

