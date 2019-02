Gebäudeeinsturz in Istanbul: Opferzahl steigt auf zehn

Die Zahl der Menschen, die bei dem Einsturz des achtstöckigen Gebäudes in Istanbul umgekommen sind, ist auf zehn gewachsen. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Demnach wurden weitere vier Leichen von den Rettungskräften geborgen. Zuvor war die Rede von sechs Toten und 13 Verletzten gewesen. Die Zahl der Todesopfer sei somit auf zehn gestiegen.

Am Mittwoch war ein Achtstöckiges Gebäude im Bezirk Kartal in Istanbul eingestürzt. Nach Angaben von Gouverneur Ali Yerlikaya nehmen an dem Rettungseinsatz, der seit Mittwoch andauert, mehr als 500 Mitarbeiter verschiedener Behörden teil.

