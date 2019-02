Polizei bestätigt Tod des abgestürzten Fußballers Sala

Der Leichnam des 28-Jährigen, der am 21. Januar in einem Kleinflugzeug über dem Ärmelkanal abgestürzt war, wurde nach Portland gebracht und konnte identifiziert werden, so die Polizei am Donnerstag.

Die Ermittlungen zu den Umständen von Salas Tod laufen demnach weiter. Die Familien des Fußballspielers und des Piloten David Ibbotson seien über die Fortschritte informiert worden.

Die einmotorige Propellermaschine mit Fußballer Emiliano Sala und einem britischen Piloten an Bord war am 21. Januar circa 20 Kilometer nördlich der Kanalinsel Guernsey vom Radar verschwunden.