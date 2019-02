Er wurde nur 25 Jahre alt: Russischer Militär in Syrien gestorben

Maxim Pletnjow aus der Stadt Tichorezk in der Region Krasnodar leistete seit 2012 den Militärdienst in den russischen Streitkräften. Nun kam er im Alter von 25 Jahren während des Einsatzes in Syrien ums Leben. Am 4. Februar wurde er demnach bestattet. Derzeit werden keine anderen Details angegeben.

© Sputnik / Ilja Pitaljow Russlands Militärpolizei geleitet UN-Hilfskonvoi zum Lager Rukban in Syrien

er russische Militär war am Syrien-Einsatz von Russland beteiligt, das seit 2015 auf Bitte der Regierung in Damaskus die syrischen Regierungstruppen im Kampf gegen den IS*, die al-Nusra-Front und weitere Terrormilizen unterstützt.

Der Chef des Verteidigungsausschusses beim russischen Föderationsrat, Generaloberst Wiktor Bondarew, hatte im September 2018 mitgeteilt, dass insgesamt 112 russische Militärs in Syrien gestorben seien. Knapp die Hälfte von ihnen entfällt auf die An-26 Katastrophe am 6. März 2017 und den Abschuss der Il-20 am 17. September 2018.