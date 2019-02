Populäre iPhone-Apps spionieren Nutzer durch Screen-Recording aus

Durch die heimliche Aufnahme von Inhalten des Handyscreens werden demnach auch Personaldaten und Passwörter preisgegeben.

Die Aufzeichnung der Online-Aktivitäten sei durch die so genannte „Session replay”-Technologie möglich, die in Tracking-Software von Firmen wie Glassbox zum Einsatz komme, heißt es in dem Bericht.

Zu den Apps, die mit dieser Methode Nutzer-Daten auf diese Weise abzapfen können, gehören laut der Tech-Plattform jene aus dem Reise- und Verbraucherbereich. Als Beispiel werden unter anderem die namhaften Air Canada, Hollister und Expedia genannt.

Dabei sollten die Screenshots App-Anbietern ursprünglich zur Analyse des Besucherverhaltens dienen.