Nord Stream 2, Kellnern mit Agnieszka und Trauer um Jörg Schönbohm – Twitter-Gewitter

An aufregenden Themen hat es unseren Bundestagsabgeordneten auch diese Woche nicht gemangelt. Auf Twitter diskutierten sie angeregt über Grundrente, Facebook, Nord Stream 2 und vieles mehr. Die Einzelheiten im Twitter-Gewitter der Woche.

Der Startschuss für die Abgeordnetenwoche auf Twitter fällt mit dem Konzept einer neuen Grundrente, das Arbeitsminister Hubertus Heil vorgelegt hat. Obwohl noch im Nebel, wem diese Grundrente im Endeffekt überhaupt zugutekommen würde, sorgt sie gleich für eine Menge Gesprächsstoff. Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) findet die Grundrente fair, gerecht und überfällig.

Die #Grundrente von @hubertus_heil ist fair, gerecht und überfällig. Er bringt das Sozialministerium auf Kurs, das noch vor zwei Jahren die Grundrente gemeinsam mit dem Kanzleramt verhindert hatte. Gut so. — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) 4. Februar 2019

Aber schließlich stammt die Grundrente ja auch von der SPD. Koalitionspartner CSU sieht den Plan schon durch eine etwas andere Brille. Weder leistungsgerecht noch sozial sei sie, sagt beispielsweise der stellvertretende CSU-Vorsitzende im Bundestag, Hans Michelbach.

Bundesarbeitsminister Heil's Vorschlag zur Grundrente ist nicht verhandlungsfähig. Dieser Plan ist weder leistungsgerecht noch sozial. Außerdem entspricht dieser nicht der Koalitionsvereinbarung. #Grundrente @BMAS_Bund — Dr. h.c. Hans Michelbach (@hans_michelbach) 4. Februar 2019

Die Opposition wird da noch deutlicher. Respektlos gegenüber den Jungen findet Bettina Stark-Watzinger (FDP, Jahrgang 1968) Heils Vorschlag.

#Grundrente — Die Regierung hat keinen Respekt vor den Jungen! Ohne Prüfung der Bedürftigkeit wird mit der Gießkanne ist nicht nur eine hohe Belastung für die nächste Generation, sondern auch ungerecht. #fdp #heil https://t.co/juAXFaIkcD via @faznet — Bettina Stark-Watzinger (@starkwatzinger) 4. Februar 2019

Und zu teuer, pflichtet ihr der Parteichef bei.

Bei der @spdde weiß die rechte Hand (@OlafScholz) nicht, was die linke (@hubertus_heil) tut. Der eine warnt vor einer Haushaltslücke und Milliardenausgaben, der andere fordert sie. Wie wäre es statt #Grundrente mit Vorfahrt für alles, was Wachstum und Arbeitsmarkt hilft? CL — Christian Lindner (@c_lindner) 4. Februar 2019

Aber offenbar nicht teuer genug für Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch. Dieser wünscht sich eine Mindestrente von 1050 Euro.

Aber bis zum Renteneintrittsalter muss man erstmal kommen. Und weil am Dienstag Weltkrebstag ist, drehen sich die Tweets der Abgeordneten um Gesundheit. CDU-Politiker Tino Sorge fährt nach Heidelberg, um sich im Deutschen Krebsforschungszentrum umzuschauen.

Andrew Ullmann (FDP) macht sich Gedanken darum, wie man Patienten vor Arzneimittelfälschungen schützen kann.

#securPharm-Systems werden ab dem 9. Feb Patienten besser vor #Arzneimittelfälschungen schützen. Richtiger Schritt für mehr Patientensicherheit in der #Arzneimittelversorgung und ein wichtiges europäisches #Projekt! 🇪🇺#Patientensicherheit #zusammenarbeiten 👍💪 — Andrew Ullmann (@UllmannMdB) 5. Februar 2019

Derweil wünscht sich Achim Kessler (Linke) von Gesundheitsminister Jens Spahn ein Werbeverbot für Tabakwaren.

.@jensspahn wann führt der Gesetzgeber endlich ein umfassendes Tabakwerbeverbot ein? In 🇩🇪 kann allein für 2018, jeder fünfte Krebsfall, auf das Rauchen zurückgeführt werden. Ein Werbeverbot ist notwendig, da es eine Kausalität zw. Tabakwerbung und erhöhtem Tabakkonsum gibt. https://t.co/YY9ovJ0H4R — Dr. Achim Kessler | MdB (@AchimKesslerMdB) 5. Februar 2019

Zur Wochenmitte besinnen sich die Abgeordneten auf ihre historischen Wurzeln, denn vor 100 Jahren trat in Weimar zum ersten Mal die Nationalversammlung zusammen. Viele Abgeordnete sind aus diesem Anlass zum Festakt nach Weimar gereist, darunter der Vizepräsident des Bundestages Thomas Oppermann (SPD).

100 Jahre Weimarer Demokratie: Festakt im Nationaltheater mit Birgit Diezel, Bodo Ramelow und Frank —Walter Steinmeier. Die Weimarer Reichsverfassung hat die Grundlage für unsere heutige Demokratie gelegt: Grundrechte,FrauenwahlR, Tarifautonomie, 8Std.Tag, Mitbestimmung. pic.twitter.com/yUQI4tULsj — Thomas Oppermann (@ThomasOppermann) 6. Februar 2019

Auch die FDP ist vor Ort.

Festakt aus Anlass der 100. Wiederkehr des Zusammentritt der Verfassungsgebenden Deutschen #Nationalversammlung und der Entstehung der #Weimarer #Reichsverfassung pic.twitter.com/nhTw2tJr7N — Thomas L. Kemmerich (@KemmerichThL) 6. Februar 2019

Und auch die AfD. Wobei der Tweet von Stephan Brandner nicht ganz so euphorisch klingt.

Den Mittwochabend beschließt sein Kollege Uwe Kamann mit einem Musiktipp von Theodor Shitstorm. Über die Interpreten ist in einer Rezension ihres Albums, von dem offensichtlich dieser Song stammt, zu lesen: „Sympathisch angesoffene Indie-Pop-Duette, die sich nie zu ernst nehmen“. Was will Kamann seinen Followern damit mitteilen?

Am Donnerstag erfahren wir: Facebook hat Ärger mit dem Kartellamt. Und alle so yeah!..

#Facebook sammelt Nutzerdaten weit über die eigene Plattform hinaus. Das geht so nicht. Richtige Entscheidung!https://t.co/16taw8B63m — Katarina Barley (@katarinabarley) 7. Februar 2019

Die Entscheidung des @Kartellamt zu Facebook ist richtig und wegweisend. Jetzt müssen auch die europäischen Datenschutzbehörden gegenüber Facebook die europäischen Datenschutzregeln durchsetzen https://t.co/zbtBy3Ilkm — Ulrich Kelber (@UlrichKelber) 7. Februar 2019

Die Zeiten von Friss oder Stirb bei #Facebook sind vorbei! Die Entscheidung des #BKartA ist richtungsweisend. Doch die Entscheidung zeigt auch, wie wichtig eine Schärfung der Fusionskontrolle ist — auch auf #EU-Ebene. FB hätte nie #WhatsApp kaufen dürfen https://t.co/Roxji8ZFFE — Katharina Dröge (@katdro) 7. Februar 2019

Derweil geht die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen lieber Kellnern und freut sich über Komplimente zu ihrer Bedienkunst.

„Sie bedienen so gut, Sie kellnern bestimmt professionell.“ Das beste Kompliment, das man in der #Vesperkirche kriegen kann 😊 wie jedes Jahr hab ich Tische abgeräumt & bin dankbar für den tollen Austausch, das Miteinander & das tolle Ehrenamt — Lieblingstermin ♥️ pic.twitter.com/0f2xmfJ3pA — Agnieszka Brugger (@agnieszka_mdb) 7. Februar 2019

Zum Wochenabschluss gibt es zuerst Angst um die deutsch-französische Freundschaft und die Versorgung Deutschlands mit russischem Gas, und dann doch so etwas wie ein Aufatmen. Die Reaktionen darauf sind aber trotzdem gespalten.

Die Einigung der #EU-Staaten ist eine sinnvolle Entscheidung für Energiesicherheit, das Projekt Nord Stream, die wirtschaftlichen Beziehungen zu #Russland und für Mecklenburg-Vorpommern. #NordStream2 https://t.co/fBwC1g8RlD — Dietmar Bartsch (@DietmarBartsch) 8. Februar 2019

Warum man sich nicht mit den Gasverkäufern #Putin und #Trump gemein machen sollte und es nicht im europäischen Interesse ist, sich durch Sanktionen erpressen zu lassen. #NordStream2 als Wette gegen #Klimaschutz https://t.co/obCfA6GC2Q — Jürgen Trittin (@JTrittin) 8. Februar 2019

Dt. Politik hat bei #Nordstream2 zu lange darauf beharrt, dass es ein rein kommerzielles Projekt ist – ist aber bei energiepolit. Vorhaben nie der Fall. Regierung hat das erkannt & setzt sich massiv für weiteren Gastransit durch Ukraine ein. Interview @DLF https://t.co/3HR1TUqMKV — Nils Schmid (@NilsSchmid) 8. Februar 2019

Deutschland und Frankreich? So ist das mit der deutsch-französischen Solidarität: Gern beim Griff in die deutschen Sozialkassen, aber sonst doch wohl eher weniger. #NordStream2 https://t.co/n68tTHrQKu https://t.co/b19lhiSarf — Jörg Schneider, MdB (@Schneider_AfD) 8. Februar 2019

Zur "Einigung" über EU-Gasrichtlinie interessant:

DIe EU-Mitgliedstaaten haben im Herbst ein Manöver abgehalten und den Ausfall einer Pipelineröhre von #NordStream simuliert. Auf dieses Szenario hätten kurzfristig "einige Mitgliedstaaten" gedrungen:https://t.co/Z5EqQCr2ZH



Wozu? pic.twitter.com/wMf6o9jRAF — Andrej Hunko (@AndrejHunko) 8. Februar 2019

Außerdem wird bekannt, dass Jörg Schönbohm, CDU-Urgestein und Generalleutnant a.D. der Bundeswehr, tags zuvor im Alter von 81 Jahren verstorben ist. „Ruhe in Frieden“, twittern seine Parteikollegen zum Abschied.

Wir trauern um Jörg #Schönbohm, einen großen konservativen Christdemokraten, dem unser Land viel zu verdanken hat. Vor allem sein Wirken beim Verwirklichen der Armee der Einheit wird unvergessen bleiben. Er ruhe in Frieden! https://t.co/icaOzJozTT — Peter Tauber (@petertauber) 8. Februar 2019

Jörg #Schönbohm machte nach der Wiedervereinigung aus zwei sich feindlich gegenüberstehenden Armeen eine gesamtdeutsche #Bundeswehr. Er war einer der wichtigsten Persönlichkeiten der Wiedervereinigung und ein profilierter @CDU-Politiker. — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) 8. Februar 2019

Und damit endet unsere Twitter-Woche aus dem Bundestag. Ihnen allen ein erholsames Winterwochenende!