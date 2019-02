Ausnahmezustand auf russischen Polarmeerinseln wegen „Invasion“ ausgerufen

Auf der russischen Doppelinsel Nowaja Semlja ist ein Ausnahmezustand verhängt worden. Dies berichtet die Regierung des Gebiets Archangelsk (in Nordwestrussland am Weißen Meer – Anm. d. Red.) auf ihrer offiziellen Webseite.

„Im Gebiet der Siedlung Beluschja Guba werden 52 Eisbären beobachtet, die in das Siedlungsgebiet eindringen. Es gibt Fälle von aggressivem Verhalten der wilden Tiere – sie haben Menschen angegriffen und sind in Wohn- sowie Büroräume eingedrungen“, heißt es in der offiziellen Erklärung.

На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов. Об этом в субботу, 9 февраля, сообщает сайт правительства Архангельской области.😮😮😮 pic.twitter.com/DrZ0Lpyxjr — VALENA RUS (@BAYDAK10) 9 февраля 2019 г.

​Die Menschen fürchteten sich, aus dem Haus zu gehen, und die Eltern ließen ihre Kinder nicht zur Schule gehen. In dieser Hinsicht seien die täglichen Aktivitäten gestört.

На архипелаге Новая Земля введён режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия белых медведей на территорию близлежащих населённых пунктов. pic.twitter.com/EVVfYtrnx4 — Самому мало (@amneVsemalOoo) 9 февраля 2019 г.

​Die örtlichen Behörden sollen seit den ersten Tagen des Auftauchens von Eisbären die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben: Das Territorium werde patrouilliert, dort, wo Kinder unterwegs seien, habe man spezielle Zäune aufgestellt. Die ergriffenen Maßnahmen zeigten jedoch nicht die gewünschte Wirkung, da die Tiere auf Licht- und Geräuschsignale sowie auf Versuche, sie mithilfe von Streifenwagen zu vertreiben, kaum reagieren würden.

„Im Zusammenhang mit der anhaltenden Bedrohung für das Leben und die Gesundheit der Bewohner… wird eine Spezialeinheit auf die Inselgruppe geschickt, um die Lage einzuschätzen und Maßnahmen zu ergreifen, um Angriffe von Eisbären zu verhindern“, so der Bericht weiter.

Experten hoffen, dass es gelungen werde, die ins Rotbuch der vom Aussterben bedrohten Arten eingetragenen Eisbären ohne Waffen zu vertreiben. Sollten alle Abschreckungsmaßnahmen nicht helfen, dann könne ein Abschießen die einzige erzwungene Maßnahme sein, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Der Ausnahmezustand sei ohne Zeitbegrenzung ausgerufen worden — bis die Sicherheit der Menschen wieder gewährleistet sei.