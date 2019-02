Eisbären-„Invasion“ auf Polarmeerinseln: So gehen Russen dagegen vor

Um die Situation auf der russischen Doppelinsel Nowaja Semlja im Nordpolarmeer in den Griff zu bekommen, haben die Behörden laut Medienberichten eine zeitweilige Lösung gefunden: Die in die Siedlungsgebiete eindringenden Eisbären werden durch Betäubung ruhiggestellt, um sie in weiter entfernt liegenden Gebieten wieder in die Natur zu entlassen.