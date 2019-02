Erneute Verlängerung der Untersuchungshaft für Wyschinski: OSZE fordert Freilassung

„Ich wiederhole meinen Appell, sowohl Wyschinski als auch alle in dem OSZE-Zuständigkeitsbereich festgenommenen Journalisten freizulassen“, erklärte Désir.

Zuvor hatte ein Gericht in Cherson einem Gesuch der ukrainischen Staatsanwaltschaft stattgegeben, die Haftfristen für Wyschinski bis zum 8. April zu verlängern.

Wyschinskis Rechtsanwalt Andrej Domanski hat nach eigenen Worten dagegen Berufung eingelegt.

Wyschinski befindet sich zurzeit in einem ukrainischen Gefängnis. Der ukrainische Geheimdienst SBU hatte Kirill Wyschinski am 15. Mai 2018 vor dessen Wohnung in Kiew festgenommen und noch in der Nacht nach Cherson gebracht. Dem Journalisten werden Landesverrat und Unterstützung für die selbsterklärten Republiken der Donbass-Region zur Last gelegt. Bei einer Verurteilung drohen Wyschinski bis zu 15 Jahre Haft.

Der Kreml hat die Handlungen der Ukraine entschieden verurteilt und Antwortmaßnahmen versprochen. Moskau richtete eine Protestnote mit der Forderung an Kiew, die Gewalt gegen Medienvertreter einzustellen.