Plenarsitzung im Europäischen Parlament zu Syrien

Das Europäische Parlament hält am Dienstag, den 12. Februar, eine Plenarsitzung in Straßburg ab, um die Situation in Syrien zu erörtern. Federica Mogherini, Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, gibt die Eröffnungs- und Schlusserklärung der Sitzung ab.