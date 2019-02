Forscher stoßen auf Stonehenge-Spuren in Europa

Diese entstand demnach vor rund 6500 Jahren in der Bretagne im Nordwesten Frankreichs und breitete sich dann entlang der Küsten vom Atlantik und Mittelmeer aus. Als berühmtes Bauwerk dabei gilt Stonehenge in England. Wohl bekannt sind auch die stehenden Steine in Karnak sowie die Dolmen in Spanien und Skandinavien.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: „Deutsches Stonehenge“: Hier wurden Menschen geopfert<<<

© AP Photo / Alastair Grant Geheimnis von Stonehenge-Zylindern enthüllt

Heute zählt man in Kontinentaleuropa insgesamt etwa 35.000 monumentale Steinanlagen dieser Art. Viele davon sollen irgendwann zwischen dem 5. und 3. Jahrtausend vor der Zeitenwende errichtet worden sein.

Wie aus der aktuellen Studie der Archäologin Bettina Schulz Paulsson hervorgeht, wurde die Megalith-Kultur über den Seeweg in Europa bekannt.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Neues Geheimnis von Stonehenge gelüftet<<<

„Die maritimen Fähigkeiten, das Wissen und die Technologie dieser Gesellschaften müssen weiter entwickelt gewesen sein als bisher angenommen“, erklärt die Forscherin.