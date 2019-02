In Moskau findet eine Militärparade zu Ehren des 30. Jubiläums des Abzuges sowjetischer Truppen aus Afghanistan statt. Sputnik überträgt live aus der Hauptstadt.

Am 15. Februar 1989 haben nach zehn Jahren Krieg die letzten sowjetischen Soldaten das Land wieder verlassen. Heute werden russlandweit alle Militärs geehrt, die an den damaligen Kampfhandlungen teilgenommen haben. In Moskau wurden beim Denkmal für die im Sowjetisch-Afghanischen Krieg gefallenen Soldaten Blumen niedergelegt, sowie die Kriegshelden mit Ehrenzeichen versehen.