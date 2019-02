AfD-Fraktion fordert: Schreddern von lebendigen Küken unterbinden

Dazu erklärt die AfD-Landtagsabgeordnete, Karin Wilke:

„Fast 85 Prozent der Deutschen lehnen somit diese grausame Tötungsmethode ab. Die Geschlechtsbestimmung von Küken, das Sexen, wird am ersten Lebenstag durchgeführt. Ist das Küken männlich, muss es sterben. In Deutschland werden jährlich 45 Millionen Eintagsküken zerschreddert oder vergast; das sind über 100.000 Tiere täglich. In der Europäischen Union sind es pro Jahr etwa 330 Millionen getötete Eintagsküken. Der Spiegel berichtete vor geraumer Zeit darüber, dass tote Küken von den Brütereien im Hausmüll entsorgt werden, was ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz darstellt, das eine Tötung ohne Grund untersagt.“

Die AfD plädierе dafür, „das grundlose und qualvolle Töten zu unterbinden“. Es sollte schnellstmöglich dafür gesorgt werden, das zu erwartende Geschlecht eines Kükens bereits im Ei festzustellen. Geschlüpfte Küken suchen sich ab dem ersten Tag ihr eigenes Futter, seien also fühlende, schmerzempfindliche und überlebensfähige Wesen.

Zuvor war berichtet worden, dass die Wissenschaftskommission des Schweizer Nationalrats das Schreddern von Küken baldmöglichst verbieten wollen. Bei diesem Vorgang komme es vor, dass Küken in gewissen Fällen mit abgeschnittenen Füssen überleben, begründete die Kommission ihre Forderung. Über eine Motion verlangt sie, dass der Bundesrat die Tierschutzverordnung anpasst.

>>>„Rettet die Bienen!“ – Ziel erreicht: Volksbegehren sammelt über eine Million Stimmen<<<