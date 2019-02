Oopsie! Google Maps enthüllt „dunkle Militärgeheimnisse“ Taiwans

Demnach wurden für vier Großstädte in Taiwan, nämlich Taipeh, New Taipeh, Taoyuan und Taichung, dank der verbesserten Satellitenkartierung bessere Bilder sowie eine dreidimensionale Darstellung angeboten. Die Bilder zeigen nun sogar die Typen und Modelle der Raketen. Dies gilt unter anderem auch für die bisher geheime Patriot-Raketenbasis in Ankeng sowie für die Verteidigungsinfrastruktur im Büro für Nationale Sicherheit und im Militäraufklärungsdienst).

Google Earth 3D rendered some nice images of SAM sites in Taiwan — https://t.co/nAyCEoEXH3 pic.twitter.com/NmwTDUcBvQ — Alert 5 (@alert5) 15 февраля 2019 г.

​Der Nachrichtensender Focus Taiwan berichtete unter Verweis auf einen anonymen Beamten der Verteidigungsbehörde, die Bilder könnten veraltet sein, da das Militär seine Einrichtungen häufig verlagere, „um sie zu verbergen und den Feind zu täuschen".

Laut Taiwans Verteidigungsminister, Yen Te-fa, wurde eine Gruppe gebildet, die zur Gewährleistung der nationalen Sicherheit mit Google kooperieren und nach geeigneten Anpassungen suchen soll. Reguläre militärische Operationen seien in diesem Zusammenhang nicht beeinträchtigen worden, behauptete er.

Ein Beamter des taiwanesischen Verteidigungsministeriums äußerte gegenüber der South China Morning Post, das Militär würde nicht nur Google auffordern, die Standorte unscharf zu machen, sondern auch an der Verbesserung der Tarnung von Militärobjekten arbeiten.

Taiwan war bereits mit einer Enthüllung seiner militärischen Einrichtungen durch Google konfrontiert. Im Jahr 2016 hatte Taiwan den Internetriesen gebeten, einen Teil der Insel Taiping Dao (auch Itu Aba genannt) im Südchinesischen Meer, wo eine Befestigungsanlage gebaut wurde, auf den Karten von Google Maps verschwommen zu machen.