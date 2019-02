WhatsApp erfreut User mit wichtigem Update – allerdings nicht für Alle

Lange Zeit waren Gruppen-Chats bei WhatsApp ziemlich nervig. Nun will der Messenger die Handhabe dieser Chats mit einer wichtigen Änderung erleichtern – allerdings nicht für alle User.

Viele WhatsApp-Nutzer dürften sich herüber sehr freuen. Künftig soll es möglich werden, selbständig darüber zu entscheiden, in welche Gruppen-Chats und von wem man eingeladen werden möchte, berichtet der über den Nachrichten-Dienst informierende Blog „WABetaInfo“.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Neues Menstruations-Emoji für alle Messenger kommt<<<

Bislang konnte nämlich jeder User von jedem anderen in Gruppen aufgenommen werden, ohne das hierfür eine Zustimmung notwendig wäre. Viele landeten so in Gruppen, wo sie gar nicht hingehören wollten.

Das soll sich nun ändern.

Nun kommt ein Update, durch das sich einstellen lässt, von wem man in Gruppen-Chats eingeladen werden kann. Dabei soll es drei Einstellungsoptionen geben: Jeder Nutzer im WhatsApp-Universum kann einladen, nur Nutzer aus der eigenen Kontaktliste können einladen oder eben niemand.

© Sputnik / Natalja Seliwerstowa WhatsApp führt neue Sicherheitsfunktion ein

Wird man in einen Gruppen-Chat durch eine nicht dafür freigeschaltete Person eingeladen, so hat man dann 72 Stunden Zeit, um sich für oder gegen den Eintritt zu entscheiden.

Reagiert man nicht, so verfällt die Einladung einfach, und man landet nicht bei ungewollten Chats.

Einen Haken hat diese Ankündigung allerdings. Das neue Update soll zunächst nur für einen beschränkten Kreis von Nutzern zugänglich sein, nämlich für Inhaber der kommenden Beta-Version für das iPhone. Dies liege an „entwicklungstechnischen Gründen“, so der Messenger.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Ab Februar 2019: WhatsApp-Nutzer erwartet Mega-Änderung<<<

Unklar bleibt daher, ab wann dieses hilfreiche Feature auch in den regulären Versionen für Android oder iOs auf den Markt zugänglich sein wird.