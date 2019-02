Erst Putzfrau, dann Kanzlerin? AKK übt das Saubermachen

Als Putzfrau Gretel hat Annegret Kramp-Karrenbauer ordentlich aufgeräumt. Vor über 1.000 Närrinnen und Narren trat die CDU-Vorsitzende in St. Ingbert (Saarland) auf und schwang ordentlich den Besen. Die Regierung in Berlin habe im vergangenen Jahr immer nur geredet und nichts geschafft: „Viel geschwätzt und nichts beschlossen“, sagte sie mit Kittelschürze und Kehrbesen bei der Narrenschau des Verbandes Saarländischer Karnevalsvereine am Sonntagabend in St. Ingbert.

Wie hat’s Putzfrau Gretel alias @akk aus dem #Saarland eigentlich nach Berlin geschafft? Das hat sie bei der Narrenschau erzählt. Guggschde do! pic.twitter.com/lzOxxyDdir — SAARTEXT (@SAARTEXT) 18 февраля 2019 г.

​Dabei würde die Regierung ja gerne arbeiten: „Aber die dürfen nicht, weil die Deutsche Umwelthilfe das verboten hat. Die haben gesagt, wenn Ihr jetzt anfangt zu schaffen in der Regierung, dann wirbelt das zu viel Staub auf.“

Putzfrau vom Konrad-Adenauer-Haus

​Dass sie auch Humor und Selbstironie hat, zeigte Kramp-Karrenbauer mit diesen Worten: Inzwischen habe sie sich zur „Putzfrau im Konrad-Adenauer-Haus“ hochgearbeitet. „Hemmweh“ habe sie gelegentlich schon, räumt sie ein, und beklagte sich, dass die Berliner so komisch seien und „ennfach kenn Saarlännisch kenne“, zitiert die Saarbrücker Zeitung.