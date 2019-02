USA: Proteste gegen Trumps Notstandserklärung

Mit der Erklärung des Notstandes an der Südgrenze der USA stößt US-Präsident Donald Trump auf heftigen Widerstand. In Washington versammelten sich Demonstranten, um gegen die Entscheidung des Präsidenten zu protestieren, der sich mit der Notstandserklärung Geld für den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko beschaffen will.