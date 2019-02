Roskosmos will Touristen auf "Gagarin-Route" ins All schicken

Laut Roskosmos soll der Flug bis Ende 2021 stattfinden. Den Touristen wird laut dem Konzernchef Dmitri Rogosin außerdem angeboten, die Erdkugel auf der Route des ersten sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin zu umrunden, wofür eine kürzere Vorbereitungsfrist erforderlich sei.

„Wir starten auch ein Projekt der Erdumkreisung auf der kurzen Gagarin-Route, was die Vorbereitungsfrist für diejenigen, die unseren Planeten aus dem Weltall betrachten wollen, reduzieren wird“, schrieb Rogosin via Twitter.

In den früheren Jahren haben insgesamt acht Weltraumtouristen die ISS besucht. Doch 2009 haben Roskosmos und Space Adventures die Beförderung von Touristen eingestellt. Dies geschah aufgrund der gestiegenen Anzahl der an Bord der ISS anwesenden Astronauten und des damit verbundenen Platzmangels in der Raumstation.