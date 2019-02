Betverbot für Muslime in Schweizer Kanton? – Erdogan-Presse erhebt Rassismusvorwürfe

Der bekannte schweizerische Islamkritiker und Burkabekämpfer, Giorgio Ghiringhelli, hat die Debatte über ein Gebetsverbot für Muslime im Parlament des Kantons Tessin angestoßen. Die Nachricht sorgt nicht nur in der Schweiz für Zündstoff – auch die türkische Presse erhebt Rassismusvorwürfe.

Ghiringhelli, der als Urheber des Burkaverbots in Tessin gilt, will nun Muslimen in dem Kanton verbieten, Gebete auf offener Straße aufzusagen, die Hassbotschaften gegen andere Religionen beinhalten.

Vor allem verweist er auf eine Gebetspassage, in welcher von Menschen die Rede ist, mit denen Gott zürnt und die auf dem Irrweg sind. Damit seien die Juden und die Christen gemeint. Das Problem besteht darin, dass der Text ein Teil des täglichen Ritualgebets der Muslime ist, das oberste Priorität in der Religion hat.

Die vorberatende Kommission des Tessiner Kantonsparlaments lehnte die Petition für ein Betverbot mit 14 zu 2 Stimmen ab. Sie bezeichnete es als unverhältnismäßig und warnte vor einem Konflikt mit der Religionsfreiheit. Der Vorschlag fand jedoch parteiübergreifend Unterstützung: So stellte sich die Schweizer Volkspartei (SVP) geschlossen hinter den Vorschlag. Lorenzo Quadri, Nationalrat der rechtspopulistischen Lega dei Ticinesi, hat gegenüber der Zeitung „Il mattino della domencia“ mitgeteilt, die Mehrheit der Lega werde ein Betverbot für Muslime im öffentlichen Raum unterstützen.

© AP Photo / Shakil Adil Streit um Verschleierung: Kieler Studentin will juristisch gegen Verbot vorgehen

Hintergrund der Debatte sind unter anderem Bilder von Muslimen, die in der Tessiner Presse im vorigen Jahr auftauchten. Sie zeigen Muslime, die mitten in Lugano und auf einem Parkplatz vor einem Einkaufszentrum in Mendrisio ihre Teppiche ausrollten, sich nach Mekka beugten und beteten. Ghiringhelli räumt ein, es handle sich um Einzelfälle, man müsse solchen Szenen aber einen Riegel schieben, bevor sie häufiger würden.

Laut der türkischen Zeitung „Yeni Safak“, die der Regierung des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nahe stehen soll, treibe der „rechtsextreme Aktivist“ eine „fremdenfeindliche und rassistische Kampagne“ voran.

Auch Schweizer Muslimverbände kritisieren den Vorschlag scharf. Das Verbot sei ein wenig durchdachter Schnellschuss, sagte Saida Keller-Messahli, Präsidentin des Forums für einen fortschrittlichen Islam, in einem Interview mit dem Medienunternehmen „CH Media“.

„Dem Durchschnittsmuslim, der perfekt in die Schweizer Gesellschaft integriert ist, käme es nie in den Sinn, dass er mit dem Gebet Juden und Christen diskriminieren könnte.“

