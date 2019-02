„Am Montag wurde er in ein französisch-amerikanisches Krankenhaus in Neuilly-sur-Seine gebracht. Er ist in der Nacht auf Dienstag an Krebs der Bauchspeicheldrüse gestorben“, heißt es.

© REUTERS / Benoit Tessier Letzter Feind der politischen Korrektheit – so hart sprach Karl „Kaiser“ Lagerfeld

Der langjährige Kreativdirektor bei Chanel, Karl Lagerfeld, ist am Dienstag in Paris im Alter von 85 Jahren verstorben. Virginie Viard übernimmt die kreative Leitung im französischen Modehaus.

Karl Lagerfeld wurde in Hamburg in der wohlhabenden Familie des Bankangestellten Otto Lagerfeld geboren. 1952 zog er nach Paris. 1974 gründete Lagerfeld seine eigene Linie – Karl Lagerfeld Impression. 1983 wurde er künstlerischer Leiter des Hauses Chanel.