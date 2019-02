Maduros Streitkräfte in Alarmbereitschaft, Messerattacke in Frankreich

+++ Streitkräfte in Alarmbereitschaft in Venezuela +++ Messerattacke in Frankreich +++ Macrons Ex-Sicherheitsmitarbeiter in U-Haft +++ Lawine begräbt Menschen +++ Gorch Fock Werft Insolvent +++

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Mittwoch geschehen ist.

Streitkräfte in Alarmbereitschaft in Venezuela

Venezuela hat seine Armee in Alarmbereitschaft versetzt und die Luft- und Seegrenze zu den niederländischen Karibikinseln Aruba, Bonaire und Curaçao geschlossen. Einen konkreten Grund für die Maßnahmen gab die Regierung nicht an. Auf der Insel Curaçao sollen bald für Venezuela bestimmte Hilfsgüter eintreffen. Venezuelas Staatschef Maduro lehnt ausländische Hilfslieferungen ab. Er vermutet darin die Vorbereitung einer US-geführten Invasion.

Messerattacke in Frankreich

Bei einer Messerattacke auf einer belebten Geschäftsstraße der südfranzösischen Hafenstadt Marseille sind mindestens zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei habe den Angreifer getötet, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Ermittler-Quellen. Die Anti-Terrorabteilung der Pariser Staatsanwaltschaft sei mit der Staatsanwaltschaft Marseille in Kontakt, bestätigte die Pariser Behörde der DPA. Ein Ergebnis der Kontakte lag zunächst nicht vor.

Macrons Ex-Sicherheitsmitarbeiter in U-Haft

Die französische Justiz hat Alexandre Benalla, einen früheren Sicherheitsmitarbeiter von Staatschef Emmanuel Macron, in Untersuchungshaft genommen. Das bestätigten Justizkreise der dpa in Paris. Benalla war Mitte vergangenen Jahres vorgeworfen worden, bei Straßenprotesten am 1. Mai gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen zu sein. Nach Medienberichten über den Vorfall musste er das Präsidialamt verlassen.

Lawine begräbt Menschen

In der Schweiz ist eine Lawine auf eine Skipiste gedonnert und hat mehrere Menschen unter Schneemassen begraben. Vier konnten verletzt gerettet werden, berichtete die Polizei im Kanton Wallis. Eine der vier Personen sei schwer verletzt. Nicht auszuschließen sei, dass weitere Personen von den Schneemassen verschüttet wurden. Die Suche nach weiteren Opfern ging in der Nacht weiter. Im Einsatz waren mehr als 240 Menschen teils mit Lawinensuchhunden.

Gorch Fock Werft Insolvent

Die Werft, in der das Marine-Segelschulschiff Gorch Fock repariert wird, steht offenbar vor der Insolvenz. Nach ARD-Informationen will die Geschäftsführung diese heute bei Gericht anmelden. Demnach hat die Elsflether Werft Außenstände in zweistelliger Millionenhöhe. Mehrere Subunternehmer hätten seit Monaten kein Geld erhalten.