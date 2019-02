Bald Emojis auf deutschen Autokennzeichen? Erster Schritt gemacht …

Eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen, so sehen Nummernschilder traditionell aus. Das ist vielen Autofahrern aber zu langweilig. Immer häufiger gibt es die Forderung, die aus WhatsApp oder Facebook bekannten Emojis auf den Kennzeichen zu platzieren. Das ist in den meisten Ländern streng verboten, doch ein Staat hat die Regelung nun geändert.

Bereits im Jahr 1938 schrieb der Philosoph Ludwig Wittgenstein, dass durch einfach gezeichnete Gesichtsausdrücke flexiblere Beschreibungen als nur durch Adjektive möglich seien. Heute sind diese so genannten „Bildschriftzeichen“ in SMS, Chats und sozialen Medien nicht mehr wegzudenken. Die Emojis sind in der digitalen Welt allgegenwärtig. Doch könnten diese auch bald ihren Weg auf deutsche Autokennzeichen finden?

500 Dollar und ein Zwinkern …

Den Anfang hat nun der australische Bundesstaat Queensland gemacht: Die Behörden dort gestatten es ab dem 1. März 2019, Nummernschilder mit Emojis zu personalisieren. Autobesitzer können für bis zu 500 australische Dollar zwischen den Smileys „lautes Lachen“, „Zwinkern“, „Sonnenbrille“, „Herzaugen“ oder „Lächeln“ wählen, das berichtet der Nachrichtensender CNN. Die Plaketten benötigen zusätzlich aber trotzdem immer noch drei Buchstaben und zwei Zahlen.

Die Sprecherin des Royal Automobile Club of Queensland, Rebecca Michael, sagte gegenüber CNN, Emojis seien eine logische Erweiterung personalisierter Plaketten. Schließlich sei es schon jetzt möglich, sein Lieblingsteam oder seine Lieblingsstadt mit einem Symbol auf dem Nummernschild zu unterstützen.

700 Millionen täglich …

Und tatsächlich sind Emojis so beliebt wie nie: Laut der Onlineplattform „Emojipedia“ werden täglich mehr als 700 Millionen Emojis allein in Facebook-Nachrichten verwendet. Mittlerweile gibt es mehr als 2.800 verschiedene Emoji-Zeichen, und am 17. Juli gibt es sogar einen inoffiziellen World Emoji Day. Liegt es da nicht nahe, die bunten Bilder nicht auch hierzulande auf Nummernschildern zuzulassen?

Das ist in Deutschland, dem Land von Bürokratie und Verordnungen, nicht so einfach. In der deutschen Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) müssen die von den Kraftfahrzeug-Zulassungsstellen ausgegebenen amtlichen Kennzeichen ganz bestimmte Richtlinien einhalten: Ein bis drei Buchstaben für Stadt- oder Kreiskennung plus ein oder zwei Buchstaben und bis zu vier Ziffern als Erkennungsnummer. Einzig Bundes- oder Landesbehörden, wie die Bundeswehr oder das THW, weichen geringfügig von diesem Schema ab.

Nicht alles ist erlaubt …

Einige bestimmte Zahlen- und Buchstabenkombinationen sind sogar ausdrücklich verboten. In Sachsen-Anhalt etwa darf man die Zahl 88 nicht verwenden, sie gilt als Synonym für die Nazi-Zeit. In Brandenburg ist die Zahl 28 nicht gestattet, so soll für das rechtsextreme Netzwerk „Blood and Honour“ stehen. In allen Bundesländern sind die Kürzel „KZ“, „HJ“ und „NS“ untersagt.

Da fällt es schwer zu glauben, dass „lustige“ Emojis den Weg auf deutsche Kennzeichen finden könnten, oder? Eine entsprechende Sputnik-Anfrage beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur blieb bislang ergebnislos. Offiziell ist von Planungen, die in diese Richtung gehen, aber nichts bekannt. Dabei dürfte es auch vorerst bleiben, wenngleich die neue Regelung im australischen Queensland medial auf ein großes Echo gestoßen ist.

