Triumph-Systeme in Gefahr? Israel präsentiert neue Killerdrohne – VIDEO

Der israelische Rüstungskonzern Israel Aerospace Industries Ltd (IAI) hat im Rahmen der internationalen Ausstellung Aero India seine neue Killerdrohne vom Typ Mini Harpy präsentiert.

In einem Video, das das Unternehmen auf YouTube veröffentlicht hat, wird laut dem Portal warspot.ru ein dem russischen Radar 96L6Е ähnelndes Ortungsgerät als eines der potentiellen Drohnenziele dargestellt. Mit dem 96L6Е sind demnach die modernen russischen Systeme S-300 und S-400 ausgestattet.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Marschflugkörper und Bomben: Womit greift Israel Syrien an? – Experte mutmaßt<<<

© AP Photo / Ariel Schalit „Gaza als Waffenlabor“: Kritischer Blick auf Israels Rüstungsexportpolitik

Das autonom handelnde Waffensystem wiegt lediglich 45 Kilogramm und kann bis zu zwei Stunden in der Luft bleiben.

Die Mini Harpy vereine die Eigenschaften der Harop- und Harpy-Drohnen in sich, heißt es in einer Mitteilung auf der offiziellen Webseite von IAI. Nach Angaben des Herstellers kann der neue israelische Flugroboter Ziele in patrouillierten Gebieten ausspionieren und entsprechende Videos davon übermitteln.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Israels Minister schließt Attacke gegen S-300 in Syrien nicht aus<<<