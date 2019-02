Berliner Polizisten sollen mit arabischen Clans zusammenarbeiten

„Wir gehen nach unseren Erkenntnissen davon aus, dass mindestens sechs Kollegen, wenn nicht eher an die zehn laufend diese Informationslinien in das Milieu der arabischen Clans haben und pflegen”, erklärte Wüppesahl am Donnerstag gegenüber dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).

© Sputnik / Sachari Scheurer Großrazzia: Bundespolizei jagt polnisch-syrische Schleuserbande

Es gäbe „Informationslinien” für Angehörige arabischer Clans. Die familiären Beziehungen seien da „bedeutsamer als die des Rechtsstaats”. Allerdings kämen Polizisten nicht immer und sofort an die für sie verwertbaren Informationen heran. „Es fliegt nicht jede Durchsuchung oder Razzia oder Festnahme vorher auf”, bemerkte Wüppesahl, der selbst 30 Jahre lang als Polizeibeamter gearbeitet hatte.

Aus seiner Sicht bedürfe der Zustand der Berliner Polizei einer „Generalrenovierung“, was unter anderem an der mangelnden Ausbildung und der Personalauswahl liege.

Viele derjenigen, die jetzt zu Polizeibeamten und —beamtinnen ausgebildet werden, wären vor 20 oder 30 Jahren nicht angenommen worden. Selbst Bürger würden dies am eigenen Leib spüren, räumte Wüppesahl abschließend ein.