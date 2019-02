Österreichische Opernsängerin Hilde Zadek im Alter von 101 Jahren gestorben

Die österreichische Opernsängerin, eine der wichtigsten Sopranistinen des 20. Jahrhunderts, Hilde Zadek ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Dies teilte am Freitagabend das Portal kurier.at mit.

Demnach ist Zadek am Donnerstag in Karlsruhe verstorben, so das Portal unter Verweis auf die Wiener Staatsoper.

Sie wurde am 15. Dezember 1917 im preußischen Bromberg (das polnische Bydgoszcz) geboren. Im Jahr 1935 emigrierte sie vor dem NS-Regime nach Palästina. Neben der Ausbildung als Säuglingsschwester studierte sie Gesang und ging 1945 mit einem Stipendium nach Zürich.

