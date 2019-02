Russland: Frauen sind in der Überzahl

„Auf zehn Mädels kommen laut der Statistik neun Jungs“ – heißt es in einem in Russland beliebten Lied. Der Song scheint nicht weit von der Realität entfernt zu sein: Im Jahr 2018 entfielen in Russland auf 1000 Männer durchschnittlich 1156 Frauen. Dies geht aus den Angaben der Statistikbehörde Rosstat hervor.