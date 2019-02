Beste Momente der russischen Armee: VIDEO zum Tag des Verteidigers des Vaterlandes

Das Video zeigt verschiedene Militärübungen sowie Momente aus dem alltäglichen Leben der russischen Armee. Der Tag des Verteidigers des Vaterlandes wird in Russland am 23. Februar begangen.

© Sputnik / Evgeni Biyatov Tag des Verteidigers des Vaterlands: Festliches Feuerwerk in Moskau

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte zuvor den Militärangehörigen und den Militärveteranen gratuliert und betont, der Tag des Verteidigers des Vaterlandes sei in Russland zu einem Fest des ganzen Volkes geworden. Auf Anweisung des Verteidigungsministers gab es am Samstagsabend in Moskau, Sankt Petersburg sowie in anderen Städten Russlands Feuerwerke.

