150 Jahre Postkarte: Die SMS des 19. Jahrhunderts liegt im Sterben – FOTOs

Die Postkarte feiert ihren 150. Geburtstag: 1869 in Österreich-Ungarn eingeführt, war sie im deutschsprachigen Raum so beliebt, dass man sie im Berlin der Kaiserzeit acht bis zehn Mal täglich zustellte. Inzwischen verdrängt von Telefon und Sozialen Medien liegt sie heute im Sterben. Die Postkarte – bald eine alte Legende?

Dieses Jahr feiert die Postkarte ihren 150. Geburtstag. Nach etlichen Vorgängern trat sie 1869 von Österreich-Ungarn aus ihren Siegeszug durch Europa an. Im Folgejahr führte der Norddeutsche Bund sie amtlich in seinem Gebiet ein, kurz darauf tauchte sie in anderen deutschsprachigen Gebiete auf.

Kleine Karte – Bombenwirkung

Wie kann man sich die Geburtsstunde des bekannten Kommunikationsmediums vorstellen? „Die Postkarte schlug ein wie eine Bombe. Am ersten Verkaufstag in Berlin, am 25. Juni 1870, wurden bereits über 45.000 Stück verkauft. Und im deutsch-französischen Krieg, der zu der Zeit auch stattfand, wurden circa zehn Millionen Feldpostkarten von deutschen Soldaten verschickt“, so Birgit Staack, Archivarin des Altonaer Museums in Hamburg im Gespräch mit Sputnik. Ihr Museum verfügt mit anderthalb Millionen Postkarten über die größte solche Sammlung in Deutschland.

„Anfangs“, berichtet Staack, „durften nur amtliche Vordrucke verwendet werden.“ Doch schon im Juli 1872 wurden die ersten privatwirtschaftlich hergestellten Karten zugelassen, was die Angebotsvielfalt stark vergrößerte. „Aber erst 1885 wurde es auch offiziell privaten Verlegern gestattet, Bilder auf die Karten zu drucken. Dadurch nahm die Popularität der Postkarte zu und sie erlebte ihre Blütezeit zwischen 1885 und 1918.“

>>>Andere Sputnik-Artikel: 11 Jahre Unabhängigkeitserklärung: Hat das Kosovo etwas zu feiern?<<<

Anfangs schrieb man ins Bild

Die ersten Postkarten waren noch ohne Bild, dann kamen Illustrationen hinzu, nach 1918 sogar Fotos. Für die Karten mit Bild galt bis 1905: „Es war üblich, die Texte auf die Bildseite der Ansichtskarte zu schreiben. Auf der Rückseite befand sich nur ein Feld für die Adresse. Man schrieb also entweder ins Bild hinein oder auf einen kleinen freigelassenen Rand, was die Länge des möglichen Textes stark begrenzte“, so die Archivarin. Die Vielzahl der Motive und Varianten wuchs rasch heran: Orts- und Landschaftsansichten Grußkarten, Glitzerkarten mit Glaskügelchen, Transparentkarten, die einen Ort bei Tag oder Nacht simulierten, Rucksackkarten mit weiteren Ansichten und vieles mehr. Das Altonaer Museum hat Sputnik einen kleinen Querschnitt aus seiner Sammlung zur Verfügung gestellt:

Eine künstlerische Darstellung des Altonaer Museums © Foto : SHMH Altonaer Museum

Eine fotografische Ansichtspostkarte © Foto : SHMH Altonaer Museum

Die Altonaer Sammlung besitzt ebenfalls Motive mit Russlandbezug. Hier etwa eine Ansichtspostkarte von Archangelsk © Foto : SHMH Altonaer Museum

Eine Postkarte als Einladung zu einem Gesellschaftsabend © Foto : SHMH Altonaer Museum

Die Postkarte als Propagandamittel © Foto : SHMH Altonaer Museum

Künstler sandten sich untereinander Skizzen ihrer Arbeiten in Postkartenform zu. Hier erkennbar: Bis 1905 schrieb man fast nur auf der Motivseite © Foto : SHMH Altonaer Museum

Eine Rückseite einer alten Postkarte © Foto : SHMH Altonaer Museum 1 / 7 © Foto : SHMH Altonaer Museum Eine künstlerische Darstellung des Altonaer Museums

„Auch bei uns dominieren die Orts- und Landschaftsansichten“, bemerkt Staack zur Altonaer Sammlung. Im Laufe der Jahrzehnte kamen weitere neue Motive dazu: Gruß- und Glückwunschkarten, Propaganda aus der Kaiserzeit und dem Dritten Reich, Feldpostkarten aus Kriegen, Karten von Hilfsorganisationen. Außerdem humoristische Darstellungen, bekannte Persönlichkeiten, Kunstreproduktionen und vieles mehr. „Die älteste Postkarte ist aus dem Jahr 1872 und die wertvollsten sind die Künstlerpostkarten der Gruppierung ‚Die Brücke‘“, so die Archivarin.

>>>Andere Sputnik-Artikel: „Wir flohen nicht aus Afghanistan, wir sind einfach gegangen“<<<

Von der SMS der Kaiserzeit zum Werbeträger in Kneipen

Nach ihrer Blüte 1885-1918 verlor das Medium Postkarte immer mehr an Bedeutung. „Ein Rückgang der Postkarte war bereits nach dem Ersten Weltkrieg zu verzeichnen“, bemerkt die Archivarin. „Damals nahm auch die Anzahl der Telefonanschlüsse rapide zu und durch neue technische Reproduktionsmöglichkeiten entstand auch eine förmliche Bilderflut, die dann auch eine Alternative für die Postkartenliebhaber war“.

Bis zum Ersten Weltkrieg habe es in den Städten mindestens dreimal am Tag Postkartenzustellungen gegeben. Von 1876 bis 1910 wurde in Berlin täglich acht bis zehn Mal zugestellt, das ermöglichte sogar kurzfristige Verabredungen per Postkarte. „Damit hat die Postkarte damals eine ähnliche Rolle gespielt wie später Telefonanrufe, SMS und soziale Netzwerke“, vergleicht Birgit Staack die alltägliche Verwendung. „Das nahm aber später immer mehr ab. Inzwischen merken wir das auch, wenn wir Schenkungen von Postkarten bekommen. Wir würden auch gern zeitgenössische Postkarten sammeln, aber wir merken, dass unter den Schenkungen sehr wenige aktuelle Postkarten sind. Da machen die Werbepostkarten noch fast den größten Teil aus. Die sind aber in der Regel nicht beschriftet, das heißt: Die Postkarte als Kommunikationsmedium scheint wirklich im Aussterben begriffen zu sein.“

Das Interview mit der Archivarin des Altonaer Museums in voller Länge: