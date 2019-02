Diese Frau ist „Miss Germany” 2019 – FOTOS

Die 28-jährige Polizistin aus Stuttgart Nadine Berneis ist die „Miss Germany“ 2019, wie dpa am Sonntag berichtete.

Wie es heißt, hat sie in der Nacht auf Sonntag im Europa-Park in Rust bei Freiburg 15 Finalistinnen im Alter zwischen 19 und 28 Jahren hinter sich gelassen.

​„Es geht ein Traum für mich in Erfüllung“, so Berneis gegenüber der Agentur.

Nadine Berneis aus Stuttgart ist Miss Germany! pic.twitter.com/MRXZIlQH3F — N-News (@NNews_de) 24 февраля 2019 г.

​Sie war demnach die älteste Teilnehmerin des diesjährigen Wettbewerbs. Berneis werde sich nun für ein Jahr beurlauben lassen, um sich in dieser Zeit auf die Tätigkeit als Schönheitskönigin zu konzentrieren. Auf Platz zwei rangierte die 23 Jahre alte Studentin Pricilla Klein aus Hamburg. Drittplatzierte ist die 22-jährige Studentin Anastasia Aksak aus Leipzig.

​Berneis ist seit sechseinhalb Jahren in einem Polizeirevier in Stuttgart als Ermittlerin im Bereich Internetkriminalität tätig. Im Oktober vergangenen Jahres war sie zur „Miss Baden-Württemberg“ gekürt worden und hatte damit das Recht erhalten, sich für die bundesweite Wahl zu qualifizieren. Ihre Amtszeit als „Miss Germany“ dauert ein Jahr an.

Mit Berneis bleibt die Krone in Stuttgart: Beim Schönheitswettbewerb 2018 hatte die ebenfalls in Stuttgart lebende 24-jähige Studentin Anahita Rehbein gesiegt.