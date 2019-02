„Aus Spaß”: Mann in Wien ruft „Allahu Akbar“ und droht mit Bombe

Ein 25-jähriger Iraker hat laut der Kurier-Zeitung am Samstagabend für Panik am Wiener Praterstern gesorgt.

Demnach lief der Mann mit den Worten „Allahu Akbar” auf Polizisten zu. Mehrere Passanten rannten aus Angst vor einem Selbstmord-Attentat davon. Die Beamten hielten den irakischen Staatsbürger an und fragten ihn, ob er Waffen bei sich habe. Er gab an, eine Bombe in der Tasche zu haben.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Polizisten aber keine gefährlichen Gegenstände, sondern zehn Gramm Marihuana. Der 25-Jährige sagte dabei, er habe sich „einen Spaß erlaubt“.

Im Ergebnis wurde er wegen Ordnungsstörung und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

