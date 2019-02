Bundespolizei: Mehr als jede zweite Abschiebung 2018 gescheitert

Mehr als die Hälfte aller Abschiebungen im vergangenen Jahr in Deutschland konnte nicht vollzogen werden. Das schreibt der „Spiegel“ am Sonntag mit Verweis auf ein internes Polizeipapier.

So sollten dem Dokument zufolge rund 57.000 Menschen 2018 aus Deutschland abgeschoben werden, allerdings wurden nur 26.114 geglückte Rückführungen bundesweit registriert.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Seehofer: „Bemerkenswerte Zahl“ — Rückgang der Asylanträge um 16 Prozent<<<

In vielen Fällen sagten die Bundesländer laut dem Bericht die Abschiebetermine erst am Tag des geplanten Fluges ab, da die abzuschiebenden Personen nicht auffindbar oder krank waren oder Papiere fehlten. Aus diesen Gründen fand die Übergabe der Betroffenen an die Bundespolizei nicht statt.

Im April will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) einen Gesetzentwurf mit dem Titel „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ im Kabinett vorlegen, das eine Erleichterung von Abschiebungen vorsieht. Darin wird das bisherige „rechtliche Instrumentarium“ laut dem „Spiegel” als „nicht effektiv genug“ kritisiert.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: „Anti-Abschiebe-Industrie“ ist Unwort des Jahres<<<