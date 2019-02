Waren USA auf Atomangriff nicht vorbereitet? – Forscher erklären

Dem Fachportal Science Alert zufolge muss vor allem das Warnsystem verbessert werden.

Die Experten bewerteten 5880 Tweets, die innerhalb von 38 Minuten nach dem falschen Raketenalarm und innerhalb von 38 Minuten nach der Entwarnung erschienen, und stellten fest, dass die Messages der Menschen, die plötzlich von der bevorstehenden Katastrophe erfuhren, nicht nur Angst zeigten, sondern auch Unwissen darüber, was in solchen Situationen zu tun sei. Das Problem bestand darin, dass die Warnung keine Anweisungen und Informationen zu den nächstgelegenen Unterkünften enthielt.

Laut den Forschern konnten sich die Menschen nicht an die Vorschriften erinnern, die sie während des Evakuierungstrainings erhielten. Bemerkenswert ist auch, dass die Möglichkeit, sofort über soziale Netzwerke Informationen auszutauschen, die Situation verschlimmerte. Daher sei es im Falle einer echten Bedrohung notwendig, klare Anweisungen zu senden, die die Menschen in der betroffenen Region befolgen müssten. Darüber hinaus sollten Beamte nach der ersten Warnung so bald wie möglich offizielle Informationen veröffentlichen, um die Verbreitung von Gerüchten zu stoppen, so das Portal.

Am 13. Januar 2018 hatte ein falscher Raketenalarm auf Hawaii Panik unter der Bevölkerung ausgelöst. Die Einwohner erhielten eine SMS-Nachricht, in der vor einer anfliegenden ballistischen Rakete gewarnt wurde. Viele suchten Zuflucht in Kellern. Manche rechneten Medienberichten zufolge mit dem baldigen Tod.

Es dauerte mehr als 30 Minuten, bis die Entwarnung endlich kam. Der Gouverneur entschuldigte sich später für die Verzögerung. Die Führung des US-Bundesstaates erhöhte zudem die Zahl der Mitarbeiter, die für die Entsendung solcher Nachrichten zuständig sind.

