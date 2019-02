US-Zerstörer „Gravely“ in Ostsee eingelaufen – Medien

Das Schiff soll bereits die Meeresstraße Großer Belt durchfahren haben und bewegt sich derzeit entlang der deutschen Küste.

​In diesem Jahr ist es bereits die zweite Einfahrt des amerikanischen Zerstörers in die Ostsee.

Am 11. Januar war berichtet worden, dass die „USS Gravely“ durch die Dänemarkstraße in die Ostsee eingelaufen sei.

Die „USS Gravely“ (DDG-107) ist ein Zerstörer der United States Navy und gehört zur Arleigh-Burke-Klasse. Das Schiff war am 30. März 2009 vom Stapel gelaufen und am 20. November 2010 in die Bewaffnung der US-Navy aufgenommen worden.

Das Schiff kann bis zu 56 Marschflugkörper „Tomahawk“ mit einer Reichweite von 1600 Kilometern an Bord haben. Darüber hinaus verfügt die „USS Gravely“ über ein Raketenabwehrsystem „Aegis“.