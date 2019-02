UFC-Kämpfer glaubt an die „flache“ Erde

Gracie räumte zugleich ein, dass er kein aktiver Propagandist für diese konspirologische Theorie sei. „In Wirklichkeit weißt niemand die Wahrheit. Man sollte wohl eine Rakete besteigen, starten und dann mal sehen“, sagte der 30-Jährige. Er könne sich kaum vorstellen, dass sich die Erde um ihre eigene Achse dreht, so Gracie.

Das war sein erstes Interview zu diesem Thema für ein populäres Medium. Zuvor hatte Cracie im Podcast des US-Kampftrainers Eddie Bravo über die „flache“ Erde gesprochen.

Gracie hat am 17. Februar in der Absoluten Kampfmeisterschaft (UFC) sein Debüt bestritten. Er überwand den Amerikaner Alex Caceres und schrieb so den fünften Sieg auf sein Konto. Gracie hat bisher keine Niederlage im MMA-Kampf erlitten. Vor seinen Auftritten in den USA hatte der Brasilianer bei der japanischen Sportorganisation Rizin gekämpft.