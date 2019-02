„Junger Mann, Sie sterben gleich“: Patient mit Messer im Rücken geht rauchen - VIDEO

In Selenodolsk (russische Teilrepublik Tatarstan) ist ein Video aufgenommen worden, das einer Szene aus einem Horrorfilm gleicht. Die Handlung spielt sich im Korridor eines Krankenhauses ab, wo Ärzte einem Patienten einreden, er dürfe nicht zum Rauchen rausgehen.

Der Mann trägt nur eine Unterhose, und in seinem Rücken steckt ein Messer. „Junger Mann, Sie sterben gleich“, sagt ein weiß bekittelter Arzt zu ihm. Dem Patienten wird erläutert, dass dies seine letzte Rauchpause sein könnte. Den Ermahnungen folgend, kehrt der Mann zurück.

Wie die Webseite „Kasanski Reportjor“ berichtet, wurde die Szene auf der Aufnahmestation der Chirurgie-Abteilung der örtlichen Zentralklinik gefilmt.

Der 34-jährige Einwohner von Selenodolsk war in der Nacht zum Montag in volltrunkenem Zustand in das Krankenhaus eingeliefert worden.