Star von „Game of Thrones” Clarke gesteht versuchten „Diebstahl” beim Drehen

Die Fernsehserie „Game of Thrones” gehört zu den beliebtesten weltweit. Fans warten schon gespannt auf die neue Staffel, die im April erscheint. Nun dürfte eine Aussage von Emilia Clarke, einer der Hauptdarstellerinnen der Serie, bei einigen Zuschauern zumindest für einen Lacher sorgen.

Die britische Schauspielerin Emilia Clarke, die am besten für ihre Rolle als Daenerys Targaryen in der Serie „Game of Thrones” bekannt ist, hat zugegeben, dass sie während der Dreharbeiten versucht hätte, den Eisernen Thron zu „stehlen”.

Nach Angaben der 32-jährigen Schauspielerin wollte sie den Eisernen Thron aus dem Set entwenden, aber die riesige Metallskulptur habe einfach nicht in ihr Auto gepasst.

„Ich habe ihn geschubst und versucht, ihn in das Auto zu stecken, aber er hat von seiner Größe her einfach nicht gepasst. Was soll man da tun?”, witzelte „Daenerys Targaryen”.

Im September 2018 hatte Emilia Clarke ihre Fans mit einem kleinen Tattoo zu Ehren ihrer Rolle in „Game of Thrones” überrascht. Es war ein Bild von drei fliegenden Drachen an ihrem rechten Handgelenk.

„Dr. Woo hat dafür gesorgt, dass die Mutter (der Drachen) ihre Babys nie vergessen wird”, dankte sie dem Tattoo-Meister in einem Beitrag auf sozialen Netzwerken.

Die letzte Staffel der Serie beginnt am 14. April. Nach Angaben des französischen Fernsehsenders Orange Cinema Series laufen die ersten beiden Folgen jeweils eine Stunde lang, die letzten vier dagegen rund 80 Minuten.