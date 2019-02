Für diesen Film- und Fernsehpreis ist Helene Fischer erneut nominiert

Die deutsche Schlagersängerin Helene Fischer zählt zu den bekanntesten und bei vielen Menschen auch beliebtesten deutschen Promi-Persönlichkeiten. Laut Medienberichten ist sie nun erneut für einen Film- und Fernsehpreis nominiert – und zwar in Österreich.

Helene Fischer ist 2019 erneut für den Film- und Fernsehpreis „Romy“ der österreichischen Zeitung „Kurier“ nominiert worden. Die deutsche Sängerin gilt auch in Österreich als die Schlagerkönigin und hatte allein im vergangenen Jahr sechs Auftritte in Wien, davon fünf Mal in der Stadthalle, und einmal sogar im ausverkauften Happel-Stadion.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Serienfans rätseln: Holt Silbereisen Helene Fischer aufs „Traumschiff“?<<<

Ihre Alben erreichen regelmäßig Top-Platzierungen in den österreichischen Jahrescharts und ihre „Helene Fischer Show“ lockt Hunderttausende Zuschauer vor die Fernseher.

© AP Photo / Hermann J. Knippertz DSDS 2019: RTL enthüllt witziges Detail über Dieter Bohlen

Erstmalig ist die Nominierung für den „Romy“ allerdings nicht. Schon im Jahr 2014 hatte sie einen „Romy“ in der Kategorie „Beliebteste/r Moderator/in – Show“ bekommen.

In diesem Jahr ist die Entertainerin für die Kategorie „Show / Unterhaltung“ nominiert, und zwar zusammen mit Comedian Karolin Kebekus, Moderatorin Arabella Kiesbauer, Fernsehkoch Horst Lichter und dem „Starnacht“-Moderations-Duo Barbara Schöneberger und Alfons Haider.

Am 13. April sollen die „Romys“ dann in der Wiener Hofburg verliehen werden.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Pikante Privat-FOTOs von Helene Fischers neuem Freund aufgetaucht<<<

Der Preis ist nach der Schauspielerin Romy Schneider benannt, die in Wien geboren wurde.