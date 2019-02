„Game of Thrones”-Star Emilia Clarke erklärt, was von neuer Staffel zu erwarten ist

Schon bald kommt die neue Staffel der Kult-Serie „Game of Thrones” auf die Bildschirme – die Erwartungen der Fans sind hoch. Eine der Hauptdarstellerinnen der Serie, Emilia Clarke, hat nun erklärt, was von neuen Folgen zu erwarten ist.

Die britische Schauspielerin Emilia Clarke, die in der Serie „Game of Thrones” für ihre Rolle als Daenerys Targaryen bekannt ist, hat kommentiert, was von der neuen Staffel der Serie zu erwarten ist.

Das entsprechende Interview-Video mit der Schauspielerin vor der Zeremonie der Oscar-Verleihung 2019 ist auf dem YouTube-Channel „E! Red Carpet & Award Shows” veröffentlicht worden.

Laut Emilia Clarke wird die letzte Staffel von „Game of Thrones” die faszinierendste von allen sein und das Publikum „schockieren”.

© AP Photo / HBO, Keith Bernstein, File Star von „Game of Thrones” Emilia Clarke gesteht versuchten „Diebstahl” bei Dreharbeiten

„Es wird riesig sein! Das ist alles, was jeder wissen muss. Wir haben lange gebraucht, um diesen Film zu drehen. Einige Dinge werden Leute schockieren”, so Clarke.

Zuvor hatte Clarke gescherzt, dass sie versucht hätte, bei Dreharbeiten den Eisernen Thron zu „stehlen”, doch dieser habe einfach nicht ins Auto gepasst.

Er sei zu groß gewesen, so die Britin.

Die letzte Staffel der Serie beginnt am 14. April. Nach Angaben des französischen Fernsehsenders Orange Cinema Series laufen die ersten beiden Folgen jeweils eine Stunde lang, die letzten vier dagegen rund 80 Minuten.