Brutaler Unfall auf A81: Audi wickelt sich durch Aufprallwucht um Mast – FOTO

Der 68-jährige Fahrer wurde aus seinem Wagen geschleudert und war vermutlich sofort tot.

Laut Polizeiangaben ist der Verunglückte am späten Mittwochabend mit seinem Fahrzeug auf einen Lastwagen aufgefahren und dann auf einen Mast am Rande der Fahrbahn geprallt.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Böser Unfall in russischer Stadt: Kleinkind verletzt — VIDEO<<<

Die Wucht des Aufpralls war offenbar so gewaltig, dass das Auto sich förmlich um den Mast wickelte und in Fetzen an der Abgrenzung hing.

​Weitere Opfer des Unfalls gab es nach ersten Informationen nicht. Auch bleibt unklar, ob der Fahrer angeschnallt war oder nicht.

Die Autobahn um die Unfallstelle zwischen Pleidelsheim und Mundelsheim (Landkreis Ludwigsburg) wurde gesperrt.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Unfall mit Geisterfahrer auf A8 — Autobahn Richtung München komplett gesperrt<<<