Trauer um US-Serienstar: Lisa Sheridan ist tot

„Wir alle haben Lisa sehr geliebt und sind am Boden zerstört durch den Verlust“, zitieren Medien den Manager der Schauspielerin, Mitch Clem.

Lisa Sheridan, Invasion and Halt and Catchy Fire actress, dies at 44. RIP 🙏 pic.twitter.com/IMCGtKWQ2q — Woo Woo (@LuWooWooTv) February 28, 2019

Die Frau sei bereits am Montagmorgen in ihrem Appartement in New Orleans verstorben. Die Todesursache sei bislang unklar. Clem schloss einen Suizid aus.

Actress Lisa Sheridan passes away at the age of 44 pic.twitter.com/ODbFKnMK0w — Nitish Shekhar (@nitzrulzx412) February 28, 2019

​Lisa Sheridan wurde durch ihre Rollen in zahlreichen Serien bekannt, darunter „Invasion“, „CSI: Miami“, „CSI: New York“ und „Private Practice“.