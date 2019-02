Erste Festnahme im Fall der vermissten 15-jährigen Rebecca

„Im Fall der vermissten 15-jährigen Rebecca Reusch haben die umfangreichen Ermittlungen der 3. Mordkommission den Verdacht einer Straftat erhärtet“, teilte die Polizei mit.

Die festgenommene Person werde derzeit vernommen. Unklar bleibt bislang, um wen es sich genau bei dem Verdächtigen handelt.

„Die Vernehmung und die Ermittlungen dauern an“, so die Polizeibeamten.

Laut Medienberichten sind bis Donnerstag insgesamt über 100 Hinweise bei der Polizei zum Fall eingegangen. Unbekannt ist, ob einer dieser Hinweise zur Ergreifung des Verdächtigen geführt hat.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Skandal zeichnet sich ab: Polizei verliert Beweise für Kindesmissbrauch in NRW<<<

Auch bleibt bislang die drückende Ungewissheit, ob die 15-Jährige überhaupt noch lebt.

Zuvor war gemeldet worden, dass die Polizei mit einem Hubschrauber und am Boden nach Spuren rund um den Maurerweg gesucht hatte, wo Rebeccas Verschwinden gemeldet worden war.

Dort soll ein unbekanntes Kleidungsstück gefunden worden sein. Die Ermittler stellen bislang nicht klar, ob dieses im Zusammenhang mit dem Verschwinden steht.

Soweit bislang bekannt ist, hatte Rebecca das Wochenende bei ihrer Schwester Jessica und ihrem Schwager am Maurerweg in Berlin-Neukölln verbracht. Am Montagmorgen, dem 18. Februar, hätte sie das Haus früh verlassen. Kurz nach sieben Uhr morgens sei sie dann per Telefon nicht mehr zu erreichen gewesen.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: An zwei Chorknaben vergangen: Vatikan-Finanzchef wegen Kindesmissbrauchs verurteilt<<<