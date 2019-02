Salvini will in Italien wieder Bordelle einführen

Matteo Salvini wirbt Medienberichten zufolge um die Abschaffung des Verbots von Bordellen in Italien. Die seit den 1950er Jahren verbotenen Etablissements sollen laut dem italienischen Innenminister wieder geöffnet werden.

Die Wiedereröffnung von Bordellen sei nicht im Regierungsvertrag enthalten, da der Koalitionspartner der Rechtspartei Lega, die Fünf-Sterne-Bewegung, damit nicht einverstanden sei, sagte Salvini am Donnerstag bei einem Besuch in der friaulischen Hafenstadt Monfalcone laut Orf. Italien solle sich an Österreich ein Beispiel nehmen.

Die Wiedereinführung der Bordelle wäre jedoch ein Weg, um der Mafia den Prostitutionsmarkt zu entziehen, zitierte ihn die Nachrichtenagentur ANSA.

„Auch vom sanitären Standpunkt wäre es sicherer, Freudenhäuser wieder einzuführen. Das österreichische Beispiel ist meiner Ansicht nach das effizienteste“, so Salvini.

Das Thema der Legalisierung der Prostitution ist in Italien seit Jahren heftig umstritten. Wegen des florierenden Straßenstrichs diskutiert man seit einigen Jahren über die Möglichkeit, Bordelle wieder zu eröffnen und sie genau zu kontrollieren, schreibt Orf. Schätzungen zufolge gibt es in Italien bis zu 100.000 Prostituierte, ein Drittel davon aus dem Ausland. Mehr als die Hälfte davon arbeitet auf der Straße.