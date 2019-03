„Der kleine Maas möge in Mali abgeholt werden”

Was ist eigentlich mit dem Regierungsflieger los? Schon wieder ist ein deutscher Minister wegen eines Defekts im Ausland gestrandet, diesmal traf es Bundesaußenminister Heiko Maas. Dieser ist seit Sonntag in Westafrika unterwegs und nun hängt er in Mali fest, weil der Airbus A319 nicht abheben kann. Immerhin sei er mit der Maschine 300.000 Kilometer pannenfrei geflogen und irgendwann erwische es jeden, so Maas.

„Jeden“ ist dieser Tage eine treffende Beschreibung und man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll angesichts der vielen Pannen, die es bei den Auslandsflügen unserer ranghohen Regierungsvertreter allein in den letzten Monaten gab. So verspätete sich Bundeskanzlerin Angela Merkel wegen technischen Problemen der Regierungsmaschine beim G20-Gipfel in Buenos Aires und Entwicklungsminister Gerd Müller musste seinen Aufenthalt in Afrika verlängern, weil die Maschine nicht einsatzbereit war.

Da hat der Tweet von Heiko Maas aus Mali, wo er die deutschen Truppen besucht hat, eine unfreiwillige Komik:

Habe in Mali unsere Soldatinnen und Soldaten besucht. Sie leisten dort einen entscheidenden Beitrag für den Friedensprozess. Bin tief beeindruckt von ihrem Engagement. Klar ist: Sie brauchen moderne Ausrüstung, um ihre Aufgaben in einem so unsicheren Umfeld erfüllen zu können. pic.twitter.com/0fRjBeasIh — Heiko Maas (@HeikoMaas) 28. Februar 2019

​Moderne Ausrüstung, Herr Maas? Die bräuchte offensichtlich auch Ihre Flugbereitschaft.

Marco Buschmann (FDP) richtet seinen Appell an Ursula von der Leyen: Sie möge doch endlich dafür sorgen, dass sich die Regierung auf ihre Flugzeuge verlassen kann. Ob ihm wohl schon Böses schwant?

Pannenserie geht weiter: Nach #Merkel, Müller und Steinmeier ist nun @HeikoMaas von defektem #Regierungsflieger betroffen und in Mali gestrandet. Verteidigungsministerin muss endlich dafür sorgen, dass sich Regierung auf ihre Flugzeuge verlassen kann.https://t.co/Hm8wfdQA3k — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) 1. März 2019

​AfD-Politiker Stephan Protschka hingegen fordert, “der kleine Maas möge in Mali abgeholt werden”.

Der kleine #Maas möge in #Mali abgeholt werden. Wieder eine Panne, wieder eine beschämende Peinlichkeit für unser Land: https://t.co/CRSRFqPw7k — Stephan Protschka MdB (@AfDProtschka) 28. Februar 2019

​Alles in Allem können unsere Regierungsvertreter wohl froh sein, dass die Pannen bisher zwar ärgerlich waren, aber glimpflich ausgegangen sind.

