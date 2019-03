Winnie Puuhs „Hundert-Morgen-Wald“ in Flammen

Eine Feuersbrunst von nie gesehenem Ausmaß hat am wärmsten Februartag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen Teile Großbritanniens in Schutt und Asche gelegt. Die Gefahr von Wildfeuern ist nicht gebannt: Verursacher ist der Klimawandel, so ein Wetter-Experte gegenüber Sputnik.