Fernbus-Anbieter aus Frankreich will Flixbus Konkurrenz machen

Das französische Unternehmen BlaBlaBus will sich laut dem „Handelsblatt“ auf dem deutschen Fernbusmarkt gegen Flixbus durchsetzen. Schon in diesem Jahr soll BlaBlaBus mit seinem neuen Angebot deutsche Städte anfahren.

Dem Bericht zufolge plant der französische Mitfahrdienst, sein Fernbusgeschäft außerhalb Frankreichs auszubauen. So sollen bis Jahresende 2019 in Deutschland sowie in den Beneluxstaaten 60 Städte unter dem neuen Namen BlaBlaBus angefahren werden, sagte der Firmenchef Nicolas Brusson der Zeitung.

„Die Menschen wollen ein alternatives Angebot”, betonte er weiter.

Im Frühjahr könnten die ersten BlaBlaBus-Linien in Deutschland starten. Allerdings hänge das von den laufenden Verhandlungen mit lokalen Busunternehmen ab, so Brusson.

Die Flixmobility GmbH mit Sitz in München wurde 2013 gegründet. Sie fährt unter der Marke Flixbus in rund 1400 Orten in 28 Ländern – neben Deutschland auch in Österreich, der Schweiz, anderen europäischen Staaten sowie in den USA – und bietet täglich 250.000 Verbindungen an.

