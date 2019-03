Gedenken an NSU-Mord, Jurazitate und Maas gestrandet in Mali – Twitter-Gewitter

Ernstes, Närrisches, Skurriles und ein bisschen Politik – die Woche der Bundestagsabgeordneten auf Twitter kam dieses Mal als ein Kessel Buntes daher. Was die Politiker per Kurznachricht mit der Twitter-Gemeinde geteilt haben, erfahren Sie aus unserem Bundestagsgezwitscher der Woche.

Den Start in die Woche markiert der 15. Jahrestag der Ermordung von Mehmet Turgut durch den NSU in Rostock. Des damals 25-jährigen Opfers wird mit einer Veranstaltung im Rostocker Rathaus gedacht, aber auch einigen Bundestagsabgeordneten in Berlin ist der Jahrestag ein Tweet wert. „Nie wieder“, schreibt Grünen-Abgeordnete Filiz Polat. Sie sei in Gedanken bei den Angehörigen.

Heute vor 15 Jahren haben die Mitglieder des rechtsterroristischen "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) den damals 25-Jährigen Mehmet Turgut ermordet. In Gedanken bin ich bei den Angehörigen dieses schrecklichen Hassverbrechens. #KeinPlatzFürNazis #NieWieder — Filiz Polat (@filizgreen) 25. Februar 2019

Linken-Urgestein Petra Pau hat Blumen mitgebracht.

Der furchtbare Mord sei ein Angriff auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Werte unseres Landes gewesen, betont CDU-Politikerin Annette Widmann-Mauz.

Heute vor 15 Jahren wurde #MehmetTurgut vom rechtsterroristischen #NSU erschossen. Ein furchtbarer Mord, ein Angriff auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, ein Anschlag auf die Werte unseres Landes. #KeinVergessen — A.Widmann-Mauz (@AWidmannMauz) 25. Februar 2019

Am Dienstag gibt es einen Grund zur Freude bei der AfD, denn der Verfassungsschutz darf sie nun doch nicht als “Prüffall” einstufen. Statt Triumph und Jubel gibt es von der Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel die Forderung, den Verfassungsschutz-Präsidenten Haldenwang umgehend abzusetzen.

+++ Eilmeldung: #Verfassungsschutz darf AfD nicht mehr als "#Prüffall" bezeichnen!+++

Präsident #Haldenwang (CDU) sollte umgehend abgesetzt & sein Amt mit jemandem besetzt werden, der pol. neutral & im tatsächlichen Sinne des Verfassungsschutzes agiert!

➡️ https://t.co/XLExTpyXES pic.twitter.com/Ne1S4WYymz — Alice Weidel (@Alice_Weidel) 26. Februar 2019

Nur weil man die AfD nicht mehr offiziell so bezeichnen dürfe, müsse es noch lange nicht heißen, dass man sie nicht trotzdem prüfen müsse, heißt es aus den Reihen der FDP.

Dass AfD nicht als Prüffall bezeichnet werden darf ändert nicht, dass ich Prüfung durch #Verfassungsschutz für sachlich geboten halte. Denn AfD unterlässt nötige Abgrenzung zu Rechtsextremen. Noch wichtiger aber ist, Partei im Parlament zu stellen. Denn Lösungen bietet AfD nicht. — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) 26. Februar 2019

“Unsäglich”, kommentiert kurz und bündig der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs die Entwicklung.

unsäglich.

Gerichtsentscheidung: Verfassungsschutz darf AfD nicht "Prüffall" nennen https://t.co/3cPvLFCNSl via ⁦@SPIEGELONLINE⁩ — Johannes Kahrs (@kahrs) 26. Februar 2019

Sein Parteikollege und unser aller Außenminister Heiko Maas beweist derweil seine profunde Kenntnis der Regionalliga Südwest und ist beinahe witzig.

Der @ersterfcs wurde letzte Saison Meister der Regionalliga Südwest, der @SV07Elversberg vorletzte. Dafür muss man sich nicht schämen. * https://t.co/O4dSvqOnaW — Heiko Maas (@HeikoMaas) 26. Februar 2019

Witzig wollen zur Wochenmitte auch andere sein. Zum Beispiel mit Jurazitaten:

„Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen“

„Schau mir in die Akten, Kleines“#jurafilmzitate — Canan Bayram (@LieblingXhain) 27. Februar 2019

Ok, bei nur einem “Gefällt mir” können wir davon ausgehen, dass die Zitate nicht so gezündet haben…

Mit 100 Herzen mehr scheint unsere Staatsministerin für Digitalisierung eher den Nerv getroffen zu haben. Aber Moment, hieß sie nicht bisher Dorothee..?

Der @FCBayern wurde heute vor 119 Jahren übrigens im Café Gisela gegründet. Ich heiße Gisela. Das sind doch alles keine Zufälle mehr… ;-) — Dorothee Bär (@DoroBaer) 27. Februar 2019

Wem an diesem Tag nicht nach Klamauk ist, der sagt etwas zu dem indisch-pakistanischen Konflikt. Wie Linken-Parteichef Bernd Riexinger.

Wenn zwei #Atommächte ihre Konflikte bewaffnet austragen, kann die Weltgemeinschaft nicht wegschauen. Es braucht dringend internationale Vermittlung und die #Bundesregierung muss hier aktiver werden. #SayNoToWar #Pakistan #Indien — Bernd Riexinger (@b_riexinger) 27. Februar 2019

Oder der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Bijan Djir-Sarai.

#Indien und #Pakistan sind aufgefordert, die Situation zu deeskalieren. Wenn hier nicht die Diplomatie sofort zum Einsatz kommt, droht einer der gefährlichsten Auseinandersetzung der gesamten Region. — Bijan Djir-Sarai (@DjirSarai) 27. Februar 2019

Am Donnerstag ist es dann endgültig vorbei mit politischen Inhalten, Arbeit und solchen langweiligen Dingen. Die Abgeordneten sind in der Fünften Jahreszeit angekommen.

​

​

Düsseldorf #Helau. #Karneval zeigt, was Toleranz bedeutet & zu was Satire in einer Demokratie fähig sein kann & darf. In Zeiten von #Erdogan, #Trump & Co. müssen klare Worte für #Pressefreiheit & #Menschenrechte gefunden werden. Allen Jecken wünsche ich wunderbare Karnevalstage. pic.twitter.com/FMGxlZtrTc — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) 28. Februar 2019

Und Justizministerin Katarina Barley will Jan Böhmermann einen Job geben. Helau, Alaaf und Prost!

Hat Spaß gemacht! Vielleicht kann sich @janboehm noch zu einer Mitarbeit im Arbeitskreis Zukunft entschließen… #WennErFälltDannStelter https://t.co/Gj4mclqTId — Katarina Barley (@katarinabarley) 28. Februar 2019

Und auch der Wochenausklang ist amüsant, denn dank einer neuerlichen Panne bei der Flugbereitschaft der Bundesregierung sitzt Außenminister Heiko Maas in Mali fest. Peinlich? Traurig?

Oder gar der Versuch, einen parteiinternen Konkurrenten loszuwerden?

Ist der angebliche Haushaltsplan von @OlafScholz ein verzweifelter Versuch, sich eines parteiinternen Konkurrenten zu entledigen? @HeikoMaas sitzt in Afrika fest, weil wieder mal ein Flugzeug nicht abheben kann. #SicherheitkostetGeld — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) 1. März 2019

Man möge doch den kleinen Maas aus Mali abholen!

Der kleine #Maas möge in #Mali abgeholt werden. Wieder eine Panne, wieder eine beschämende Peinlichkeit für unser Land: https://t.co/CRSRFqPw7k — Stephan Protschka MdB (@AfDProtschka) 28. Februar 2019

Abschließend noch ein paar Zahlen der Woche, Stand Freitagnachmittag. Viel-Twitterer Johannes Kahrs (SPD) hat in den letzten sieben Tagen gleich zwei Rekorde aufgestellt: Er setzte mit 766 Tweets die meisten Nachrichten ab und vergab mit 1124 „Gefällt mir“-Angaben die meisten Herzchen. Mit 961 neuen Followern konnte Christian Lindner (FDP) die Twitter-Gemeinde in dieser Woche am besten von sich überzeugen. Auf der entgegengesetzten Seite der Skala befindet sich Peter Tauber (CDU), der 84 Follower verloren hat. Den beliebtesten Tweet kann aktuell Alice Weidel (AfD) für sich reklamieren. Mit 1243 Likes und 472 geteilten Inhalten landet diese Mitteilung vom 28. Februar auf Platz 1, gefolgt von einem Tweet von Cem Özdemir (Grüne).

Zehntausende Ausreisepflichtige werden einfach nicht abgeschoben — doch ausgerechnet bei einem mutmaßlichen Komplizen von #AnisAmri ging es sehr schnell, Herr #Seehofer?#Bundestag #AfDhttps://t.co/WDpKgfSUeF — Alice Weidel (@Alice_Weidel) 28. Februar 2019

Und mit diesen Service-Informationen entlassen wir Sie in das erste Frühlingswochenende.